"Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой – Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, не из футбола.

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Но мне дали понять, что все уже решено – президентом УАФ делают Шевченко. Все понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними – Офис Президента. Кстати, голосование закрыто. Интересно – почему?

Короче, идти техническим кандидатом я не захотел. Потому мы поставили эту идею на паузу. Но не отказываемся от нее вообще. Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее.

Я плохо представляю, как Шевченко собирается руководить нашим футболом. Из Лондона? И очень любопытно, какой будет его команда. Люди, которых ему назначат сверху, или снова итальянцы? Понятно, что управлять будут другие, а он будет только торговать лицом", - цитирует Зозулю KDK.

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