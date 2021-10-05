Сборная Украины

"Сине-желтые" начали подготовку к октябрьским матчам квалификации на чемпионат мира-2022 против Финляндии, а также Боснии и Герцеговины. Александр Петраков довызвал Артема Шабанова, но по разным причинам потерял сразу трех игроков Динамо.

Также исполняющий обязанности главного тренера пообщался с журналистами. В частности, окончательно закрыл тему невызова Руслана Малиновского. "Какой же подонок Петраков, он должен был стать на колени", – тренер сборной не подбирал слов и был очень эмоциональным.

Появились слухи, что матч Украина – Босния и Герцеговина перенесут из Львова из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Правда, они не подтвердились. Как и планировалось, игру примет Арена Львов и порядок допуска болельщиков на трибуны уже утвержден.

"Футбол 24" пообщался с новичком сборной Украины. Он поразил Реал и восхищается Бущаном.

УПЛ

После матча Динамо – Шахтер было жарко, хотя поединок и завершился нулевой ничьей. "Футбол 24" собрал реакцию на Классическое – неоднозначный поступок Де Дзерби, или Что больше всего волнует боссов Динамо. Мирча Луческу эффектно отреагировал на провокацию наставника Шахтера.

Динамо заключило новые контракты с двумя звездами команды. Соглашения рассчитаны на 5 лет.

Евгений Селезнев снова стал фигурантом скандала, поспорив с болельщиками.

Мир

Килиан Мбаппе заявил ПСЖ, что хочет сменить клуб. Контракт чемпиона мира истекает летом 2022-го.

Жоан Лапорта нашел нового тренера Барселоны. Но когда именно он заменит Рональда Кумана, пока неизвестно.

Клаудио Раньери официально вернулся в АПЛ. Чемпион 2015/16 с Лестером нашел новый клуб.