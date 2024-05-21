Жирона уверенно одолела Валенсию с 2 ассистами Цыганкова и голом Довбика. Виктору поют оды, что очень радует за несколько недель до Евро-2024. А вот Роман Яремчук запомнился лишь потерянными моментами.

Украинский Холанд рвется в европейскую сенсацию – Испания восторженно гудит от звездочек сборной Украины, а МЮ задумался

Неприятный тур пережил и Андрей Лунин. Украинец с дырявой обороной Реала нахватал 4 гола. "Бонус" – покер заколотил именно тот игрок, который подвинул Довбика с вершины списка бомбардиров. Во всех нюансах помогает разобраться YouTube-канал "Футбол 24".