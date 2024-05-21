Тренер Жироны шокировал Довбика, а Лунину подсунули свинью перед финалом ЛЧ – только один украинец поразил Испанию
22:08 - Читати українською
Украинские легионеры имели неоднозначные эмоции по мотивам 37-го тура Ла Лиги.
Жирона уверенно одолела Валенсию с 2 ассистами Цыганкова и голом Довбика. Виктору поют оды, что очень радует за несколько недель до Евро-2024. А вот Роман Яремчук запомнился лишь потерянными моментами.
Украинский Холанд рвется в европейскую сенсацию – Испания восторженно гудит от звездочек сборной Украины, а МЮ задумался
Неприятный тур пережил и Андрей Лунин. Украинец с дырявой обороной Реала нахватал 4 гола. "Бонус" – покер заколотил именно тот игрок, который подвинул Довбика с вершины списка бомбардиров. Во всех нюансах помогает разобраться YouTube-канал "Футбол 24".
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter