Финал Лиги чемпионов сезона 1993/94 стал настоящей сенсацией. Этот матч стал яркой демонстрацией того, насколько призрачное отношение имеют аналитика и ожидания к игре.

Финал Лиги чемпионов – это поединок, в котором просто нет фаворита. Какие бы команды не встречались в этой битве, всегда есть шанс, что события развернутся совсем не по тому сценарию, который прогнозировали на бумаге.

Ошибка защитника и разочарование обладателя "Золотого мяча": каким был один из лучших сейвов в истории ЛЧ

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о легендарном матче между Миланом и Барселоной, который заставляет иронично улыбаться при каждом пронозе на финал турнира сильнейших команд Европы.

На бумаге "все понятно"

Барселона образца 1994 года создавала впечатление команды, которую просто невозможно победить. Четвертое подряд чемпионство, возможность во второй раз за три года стать победителем Лиги чемпионов – команда легендарного "Летучего голландца" была просто неудержимой.

Феррер, Куман, Лаудруп (Михаэль), Гвардиола, Чики Бегиристайн. Ромарио – у "блаугранас" был просто фантастический состав. Кроме имен Барселону отличала слаженность действий и баланс. Кройффу удалось построить идеальный механизм.

У Милана Капелло были не менее именитые футболисты, однако перед самыми финалом россонери постиг целый ряд кадровых проблем. Ван Бастен и самый дорогой на тот момент футболист в мире Джанлуиджи Лентини выбыли из-за травмы. Легендарные Барези и Костакурта тоже не могли помочь команде, поэтому в защите Милану пророчили проблемы. Папен, Брайан Лаудруп и Редучуу оказались вне заявки из-за лимита на легионеров (да, в ЛЧ когда-то такой был). У Кройффа была лишь одна потеря: он решил наказать Луадрупа, который пееходил в Реал, и не взял на матч в Афины.

Это был единственный игрок Барселоны, которого я очень боялся. То, что Кройфф его не взял, было облегчением. Проигнорировать такого футболиста – о, да, это была большая ошибка, – вспоминал Капелло.

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Болезненное падение с Олимпа

Олимпийский стадион в Афинах был свидетелем многих великих поединков. Кстати, на этом же стадионе в 2007 году Милан взял реванш у Ливерпуля и завоевал кубок Лиги чемпионов. Кажется, сам воздух этого места пропитан приверженностью к россонери.

Откровенно говоря, поначалу события на поле разворачивались таким образом, что от статуса фаворита у Барселоны почти сразу ничего не осталось. Милан очень быстро открыл счет, однако лайнсмен зафиксировал офсайд. Засчитанного гола долго ждать не пришлось: на 22-й минуте Массаро вывел Милан вперед. Он же добил соперника перед перерывом – в раздевалку команды уходили при счете 2:0.

На второй тайм Барса вышла "заряженная" как никогда. Вот только в момент большой ответственности это может сыграть злую шутку. Надаль почти сразу после свистка подарил мяч Савичевичу, и тот элегантно забросил его за воротник Субисаррете.

Барселона бросила вперед все силы, но против защиты с Тассотти и Мальдини привычные комбинации были просто бесполезными. Что касается острых моментов, то их вообще просто не было. Команда Кройффа была бледной тенью того, что от нее привыкли видеть. А вот Милан был на кураже: Десайи воспользовался очередным ляпом обороны соперника и довел счет до неприличного. Даже сейчас среди экспертов бытует мнение, что тот финал был лучшим в исполнении Милана за всю историю.

В чем секрет? Мы просто не верили скептикам и бились друг за друга. Таким Милан был, и таким останется навсегда, – уверен Мальдини.

Вскоре состоится финал ЛЧ, и на этот раз в нем снова есть откровенный фаворит. Однако турнир сильнейших может рассказать много историй, когда в решающий момент статус не имел никакого веса.