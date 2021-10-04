Болельщики сборной Украины смогут поддержать "сине-желтых" в домашнем матче против команды Боснии и Герцеговины.

Посетить матч отбора к ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина смогут 20 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт Арены Львов.

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Работа стадиона состоится с учетом рекомендаций МОЗ. Продажа билетов будет проходить исключительно онлайн, наличие распечатанного билета является обязательным. На входе на арену болельщики должны пройти температурный скрининг, а также показать документы, удостоверяющие личность. В чаше стадиона фаны должны носить защитные маски.

Напомним, что матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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