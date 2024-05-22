Мирча Луческу не может полностью отказаться от главного дела всей жизни.

Бывший тренер Динамо и Шахтера стал консультантом президента бухарестского Рапида – Дана Шуку, сообщает Digi Sport.

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Босс "железнодорожников" вообще уговаривал 78-летнего специалиста вернуться на тренерский мостик, но тот отказал. В конце 90-х Луческу приводил Рапид к победам в чемпионате и Кубке Румынии. На этот раз столичному клубу пришлось сделать ставку на другого известного специалиста – Нила Леннона. Североирландцу выписали немаленькую зарплату, а Луческу хотя бы согласился помогать Шуку в организационных вопросах.

Напомним, последней тренерской работой румына было киевское Динамо, которое он покинул в ноябре прошлого года.

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