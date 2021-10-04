Форвард закарпатского Миная Евгений Селезнев перекинулся несколькими горячими словами с болельщиками во время матча с Металлистом 1925.

Во время матча 10-го тура УПЛ Металлист 1925 – Минай болельщики выкрикивали в адрес 36-летнего нападающего: "Селя, ПФЛ", когда тот выходил из подтрибунного помещения.

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Сдерживать Селезнева пришлось его партнеру – защитнику закарпатцев Богдану Векляку. Впрочем, позже Евгений вернулся к трибуне и ответил фану. "Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью. Хочешь? Можно я сейчас сюда выйду (на трибуну – прим.)? Нет? А можете мне его вытащить?" – говорит Селезнев на видео с телеграмм-канала ФК "Металлист".

Напомним, форвард Миная не первый раз оказывается в эпицентре скандала. В матче 8-го тура против Ворсклы Евгений показал в сторону фанатских секторов средний палец.

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