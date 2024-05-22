Руководство Атлетико планирует обновить состав команды, чтобы увеличить шансы в борьбе за трофеи.

Мадридцы хотят реструктуризировать и омолодить ее, поэтому подыскивают игроков с опытом, у которых есть жажда к завоеванию титулов.

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Как информирует Marca, Атлетико сфокусировался на трансфере Александера Серлота. "Матрасники" готовы выложить за нападающего Вильярреала около 30-35 миллионов евро.

Если не удастся договориться со Сёрлотом, то они рассмотрят возможность подписать Артема Довбика или Сергу Гирасси из Штутгарта. Ранее украинец считался, одной из приоритетных целей Атлетико.

Кроме того, в планах главного тренера мадридцев Диего Симеоне также подписать Кристиана Москеру (Валенсия), Робина Ле Норманна (Реал Сосьедад), Матса Виффера (Фейеноорд).

Также Ателтико ищет правого флангового защитника, чтобы усилить конкуренцию, а если клуб покинут Лемар и Сауль, мадридцев подпишут левого полузащитника.

Напомним, Атлетико в текущей кампании Ла Лиги занимает четвертую строчку в турнирной таблице и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

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