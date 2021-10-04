"Если я скажу, что в пожарном порядке вызвал Шабанова, то я обижу футболиста. Это опытный игрок 1992 года рождения, центральный защитник. У нас сейчас беда с защитниками в Украине случилась. Я в этого парня верю, он играл все последние игры. Я с ним говорил, думаю, он не подведет.

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Давление, конечно, чувствую, особенно, последние две недели. Вместо того, чтобы поддержать, меня две недели обливали дерьмом и грязью. Вы все этих журналистов знаете. Хочу им сказать: "Спасибо вам большое. Вы только сделали меня сильнее". А что касается давления – конечно, ребята понимают, что надо выигрывать.

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С Зинченко я говорил, он извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8-10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с РБ Лейпциг, но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. Он хороший парень, очень порядочный человек.

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Давайте не будем спешить. Если все, кто сейчас в моем распоряжении, будут здоровы, то довызывать никого не буду. Я давно знаю Пихалёнка. Кстати, он никогда не был у меня. Это чтобы не приплетали, что Петраков вызывает своих. У Петракова нет "своих" людей. Это все футболисты нашей страны.

Пихалёнок никогда со мной не пересекался. Он качественный опорный полузащитник, Зинченко получил травму, они даже играли вместе. Я даже у Зинченко спрашивал его мнение. Я поговорил с Пихалёнком, очень приятный парень. Я ему все объяснил, чем он должен заниматься, он все понял. Он талантливый футболист, у него все получится. А то, что еще не играл за сборную – ничего страшного. Я в него верю.

Финляндия серьезно изменилась в футбольном смысле, в отношении к футболу. Там строят очень много площадок и манежей. Это очень качественная команда. У них очень хороший тренер, он прошел все этапы сборной Финляндии.

Там есть звездочки. Вратарь Градецки, центральный защитник, играющий на Кипре. Простите, сложные фамилии. Еще один качественный – Камара, он играет за Селтик (центрхав Рейнджерс – Футбол 24). Правильно я сказал? И два центральных нападающих – Похьянпало и Пукки.

Я пересмотрел матч против Франции, наверное, раз пять. Знаю их всех, кто где родился, матерей и отцов уже знаю, тренера, а там уже как получится. Этим футбол и замечательный. Кто же знал, что Вернидуб обыгрывает Анчелотти? Финляндия – очень качественная и дисциплинированная команда, игроки давно выступают вместе, но мы сильнее их", – заявил и. о. наставника национальной команды на пресс-конференции в Доме футбола.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится 9 октября в Хельсинки. В данный момент обе команды набрали по 5 очков в квартете D, но финны провели на поединок меньше.

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