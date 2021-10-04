"Малиновский? Я думал, что это будет первый вопрос. Вся страна сколько времени не может спать – только Малиновский, какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Была программа Великий футбол, я там сказал всю правду. Но в нашей стране правда никому не нужна, меня здесь научили.

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Больше я ничего не буду говорить. Чувствую ли давление? Конечно, последние недели две такое было давление вместо того, чтобы поддержать в этой ситуации. Меня таким дерьмом и грязью облили. Перед вами всеми скажу – большое спасибо. Вы меня только сделали сильнее", – сказал Петраков на пресс-конференции.

Напомним, между полузащитником Аталанты и тренером "сине-желтых" случился конфликт во время сентябрьского сбора, после чего Руслан не получил приглашение на октябрьские матчи сборной Украины.

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