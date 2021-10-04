"Динамо устраивала ничья, поэтому мы организовали свою игру так, чтобы не давать свободных зон быстрым, техничным игрокам Шахтера, а самым при отборе мяча бежать в быстрые контратаки.

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В то же время мы допускали много ошибок в начале атак, при простых передачах, когда не было особого давления. Это я связываю с молодостью, неопытностью наших центральных защитников. В то же время у Шахтера мастеровитые, опытные центральные защитники, которые практически не ошибались, они начинали все свои атаки очень хорошо. Соперники создавали численное преимущество за счет хороших передач, хорошей техники.

Между Суперкубком и чемпионатом большая разница. Мы год не проигрываем в чемпионате, и это много значит. Я пожелал ребятам так же играть дальше.

Баннер ультрас? Меня не интересует, что происходит вокруг. Меня интересует только моя команда, как она играет, и что должны делать на поле игроки.

Стиль игры Шахтера был определен еще в 2004 году президентом клуба Ринатом Ахметовым, тогда же и я пришел. И он сохраняется до сих пор. Любой тренер может этот стиль в каких-то деталях только улучшить или ухудшить. Это подтверждает и то, что Карло Николини, который работал со мной на протяжении 17-ти лет, вернулся в клуб. Это не значит, что Де Дзерби – плохой тренер", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, безголевая ничья позволила Динамо сохранить отрыв от Шахтера в 3 очка.

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