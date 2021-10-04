Георгий Бущан и Илья Забарный подписали новые контракты с Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

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Основной кипер и центрбек "бело-синих" заключили соглашения на 5 лет. Нынешний сезон для Бущана является 8-м на профессиональном уровне. В свою очередь 19-летний Забарный дебютировал в основе Динамо только в сезоне 2020/21.

К слову, в рамках нынешней кампании вратарь провел 8 матчей во всех турнирах, а защитник всего сыграл 12 поединков.

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