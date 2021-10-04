В киевский отель "Опера" уже прибыл ряд вызванных футболистов, в том числе и те, которые получили определенные повреждения в недавних поединках за свои клубы, сообщает официальный сайт УАФ. К слову, "сине-желтым" предстоит сыграть против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно) в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.

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Отмечается, что уже на месте врачи сборной Украины Вячеслав Попов и Роман Жолобайлюк осуществляют медицинское обследование игроков, в случае необходимости проводя МРТ поврежденных мышц. Еще до вечерней тренировки медицинский штаб предоставит тренерскому точную информацию о состоянии здоровья футболистов, поможет понять, смогут ли те или иные исполнители помочь национальной команде в октябрьских матчах.

Список игроков сборной Украины на октябрьский сбор:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба –- Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Александр Пихалёнок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Зоря), Владислав Калитвинцев (Десна).

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