Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о кадровых потерях национальной команды перед важными поединками квалификации к чемпионату мира-2022.

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И. о. наставника национальной команды Петраков заявил, что лагерь сборной покинули Денис Бойко, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский. Вратарь "бело-синих" не сыграет по семейным обстоятельствам. Левый защитник чемпиона Украины получил повреждение. Зато Буяльский вылетел на 2 недели из-за травмы.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится 9 октября в Хельсинки. На данный момент обе команды набрали по 5 очков в квартете D, но финны провели на поединок меньше.

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