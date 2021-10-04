Финляндия – Украина: Миколенко и еще 2 динамовца не помогут "сине-желтым" в матче отбора к ЧМ-2022
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о кадровых потерях национальной команды перед важными поединками квалификации к чемпионату мира-2022.
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И. о. наставника национальной команды Петраков заявил, что лагерь сборной покинули Денис Бойко, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский. Вратарь "бело-синих" не сыграет по семейным обстоятельствам. Левый защитник чемпиона Украины получил повреждение. Зато Буяльский вылетел на 2 недели из-за травмы.
Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится 9 октября в Хельсинки. На данный момент обе команды набрали по 5 очков в квартете D, но финны провели на поединок меньше.
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