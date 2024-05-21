Лондонский клуб зажег вечер новостью о досрочном прощании с Маурисио Почеттино. Аргентинец отработал на Стэмфорд Бридж всего один непростой сезон, но завершение было положительным – 5 побед подряд и выход в еврокубки.

Челси определил 4 кандидатов на замену Почеттино – возможен тренерский трансфер между звездами сборной Украины

Михаил Мудрик также завоевал доверие Почеттино. Под руководством этого тренера украинец провел 41 матч, оформив 7 голов и 2 ассиста. "Спасибо вам за все", – лаконично написал Мудрик, прикрепив совместное фото с Почеттино.

Впереди Евро-2024 и несколько недель отпуска, поэтому Челси имеет достаточно времени для поисков нового главного тренера.

Зинченко показали средний палец прямо на поле, Мудрик украл шоу, Забарный съел лидера – украинца рады видеть в гранде