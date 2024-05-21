Контракт досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Почеттино возглавил Челси прошлым летом, подписав соглашение на два сезона. Первый и, как оказалось, единственный сложился неоднозначно. Команда пережила эпидемию травм, долго болталась в середине таблицы АПЛ, но в конце смогла гарантировать себе еврокубки благодаря серии из пяти побед подряд. Михаил Мудрик также спрогрессировал под руководством аргентинца, постоянно выходя в основе.

Почеттино был пятым тренером Челси за 2 года правления Тодда Бели. Ранее американский владелец клуба уже успел сменить Тухеля, Поттера, Салтора и Лэмпарда.

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