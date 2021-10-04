Шахтер и Динамо не сумели определить сильнейшего в центральном матче 10-го тура УПЛ. Реакция известных экспертов – в традиционном обзоре соцсетей.

Команда Луческу защитила первую строчку, не позволив "горнякам" продемонстрировать собственный футбол. В первом тайме немного качественнее выглядели киевляне, а после перерыва – активнее заиграл Шахтер. В общем, мы увидели далеко не самое интересное противостояние в исполнении топ-клубов украинского футбола. Хотя, настоящим гурманам этого оказалось достаточно.

Боевой мир в видеообзоре матча Динамо – Шахтер

Ведущий Цыганик Live и топовый инсайдер всем доволен. Более того, по его мнению, это был один из лучших матчей между нашими грандами за последние годы.

Известный спортивный тележурналист Руслан Свирин респектует Караваеву за спасительный "сейв" перед финальным свистком.

Украинский Класико напомнило прическу Андрея Пятова, иронизирует эксперт и менеджер Александр Ольшанецкий.

Главред журнала Футбол Артем Франков пытается оправдать Динамо за разгромное поражение в Суперкубке.

Ничью на Олимпийском могут записать себе в актив "бело-синие", считает журналист Олег Барков.

Обозреватель Трибуны Александр Сажко разочарован очередной битвой лидеров УПЛ.

Блогер Михаил Смоловой демонстрирует ключевые показатели матча. Без троллинга Де Дзерби, конечно же, не обошлось.

Эксперт по тактике Алекс Грэмм, наоборот, хвалит организацию Шахтера.

В телеграмм-канале Динамо Киев Inside возмущаются поведением итальянского специалиста. Он якобы проигнорировал Луческу после игры. А еще здесь выделяют главную проблему нынешнего Динамо.

Динамо – Шахтер: Луческу снова пишет сценарий – ловушки киевлян, серьезные проблемы Де Дзерби в дерби за лидерство