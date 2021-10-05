Збірна України

"Синьо-жовті" розпочали підготовку до жовтневих матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Олександр Петраков довикликав Артема Шабанова, але з різних причин втратив одразу трьох гравців Динамо.

Також виконувач обов'язків головного тренера поспілкувався з журналістами. Зокрема, остаточно закрив тему невиклику Руслана Маліновського. "Який же покидьок Петраков, він повинен був стати на коліна", – тренер збірної не добирав слів і був дуже емоційним.

З'явилися чутки, що матч Україна – Боснія і Герцеговина перенесуть зі Львова через несприятливу епідеміологічну ситуацію. Щоправда, вони не підтвердилися. Як і планувалося, гру прийме Арена Львів, а порядок допуску вболівальників на трибуни вже затверджений.

"Футбол 24" поспілкувався з новачком збірної України. Він вразив Реал і захоплюється Бущаном.

УПЛ

Після матчу Динамо – Шахтар було гаряче, хоч поєдинок і завершився нульовою нічиєю. "Футбол 24" зібрав реакцію на Класичне – неоднозначний вчинок Де Дзербі, або Що найбільше хвилює босів Динамо. Мірча Луческу ефектно відреагував на провокацію наставника Шахтаря.

Динамо уклало нові контракти з двома зірками команди. Угоди розраховані на 5 років.

Євген Селезньов знову став фігурантом скандалу, посперечавшись з уболівальниками.

Світ

Кіліан Мбаппе заявив ПСЖ, що хоче змінити клуб. Контракт чемпіона світу завершується влітку 2022-го.

Жоан Лапорта знайшов нового тренера Барселони. Але коли саме він замінить Рональда Кумана, поки невідомо.

Клаудіо Раньєрі офіційно повернувся в АПЛ. Чемпіон 2015/16 з Лестером знайшов новий клуб.