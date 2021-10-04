Тренерский штаб сборной Украины снова внес изменения в заявку на матчи отбора к ЧМ-2022. Приглашение получил Артем Шабанов.

Артем Шабанов сегодня прибудет в расположение национальной команды одновременно со всеми вызванными игроками, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что степень повреждений отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будет определена медицинским штабом. К слову, "сине-желтым" предстоит сыграть против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно).

Список игроков сборной Украины на октябрьский сбор:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба –- Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Александр Пихалёнок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Зоря), Владислав Калитвинцев (Десна).

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