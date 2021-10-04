"Я попросил отпустить меня. Когда понял, что не буду продлевать контракт, я хотел, чтобы ПСЖ получил компенсацию за трансфер. Чтобы они могли найти качественную замену. Этот клуб дал мне много, я всегда был здесь счастлив и остаюсь до сих пор.

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Я сказал об этом достаточно рано, чтобы клуб мог отреагировать. Я хотел, чтобы все вышли из этого сильнее, чтобы мы пожали руки. Я уважал их решение. Сказал, что останусь, если они не хотят, чтобы я ушел.

О своем решении я сообщил довольно рано. Люди говорили, что я отклонил шесть или семь предложений относительно нового контракта, что я больше не хочу разговаривать с Леонардо... Это абсолютно неправда. Мне сказали: "Килиан, теперь ты разговариваешь с президентом". Не знаю почему так сделал Леонардо, но моя позиция была ясна: в конце июля я четко сказал, что хочу уйти", – цитирует Мбаппе RMC Sport.

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Напомним, что Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. С тех пор он трижды выиграл чемпионат Франции и выходил с парижанами в финал Лиги чемпионов. Главным претендентом на Килиана сейчас называют Реал.

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