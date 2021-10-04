Мбаппе: В конце июля я четко сказал ПСЖ, что хочу уйти
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подтвердил, что летом хотел сменить клуб. Главным претенентом на француза был Реал.
"Я попросил отпустить меня. Когда понял, что не буду продлевать контракт, я хотел, чтобы ПСЖ получил компенсацию за трансфер. Чтобы они могли найти качественную замену. Этот клуб дал мне много, я всегда был здесь счастлив и остаюсь до сих пор.
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Я сказал об этом достаточно рано, чтобы клуб мог отреагировать. Я хотел, чтобы все вышли из этого сильнее, чтобы мы пожали руки. Я уважал их решение. Сказал, что останусь, если они не хотят, чтобы я ушел.
О своем решении я сообщил довольно рано. Люди говорили, что я отклонил шесть или семь предложений относительно нового контракта, что я больше не хочу разговаривать с Леонардо... Это абсолютно неправда. Мне сказали: "Килиан, теперь ты разговариваешь с президентом". Не знаю почему так сделал Леонардо, но моя позиция была ясна: в конце июля я четко сказал, что хочу уйти", – цитирует Мбаппе RMC Sport.
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Напомним, что Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. С тех пор он трижды выиграл чемпионат Франции и выходил с парижанами в финал Лиги чемпионов. Главным претендентом на Килиана сейчас называют Реал.
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