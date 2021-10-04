Клаудио Раньери стал главным тренером Уотфорда, сообщает официальный сайт клуба.

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Стороны согласовали контракт до конца сезона 2022/23. На этом посту итальянец заменит Хиско Муньоса, который проработал в клубе около 10 месяцев. Последней командой Раньери была Сампдория, с которой специалист попрощался летом.

Напомним, Раньери уже возглавлял в Англии Челси, Фулхэм, Лестер, с последним тренер завоевал сенсационное чемпионство в 2016-м. После 7-ми туров АПЛ Уотфорд расположился на 15-й строчке с 7-ю очками.

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