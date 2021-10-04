Лапорта уже договорился с тренером, который заменит Кумана в Барселоне, – журналист
Президент Барселоны Жоан Лапорта хочет видеть другого специалиста во главе команды.
Похоже, время Рональда Кумана на Камп Ноу действительно исчерпано. Каталонский клуб уже даже определился с преемником.
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По информации журналиста Жерарда Морено, Жоан Лапорта уже обо всем договорился с Хави. Отмечается, что убедить бывшую легенду Барсы помог бывший зять президента "сине-гранатовых". Однако конкретной даты изменений на тренерском мостике пока нет.
Отметим, что под руководством Рональда Кумана Барселона крайне плохо начала нынешний сезон. В чемпионате каталонцы после семи сыгранных матчей лишь девятые, а в Лиге чемпионов стартовали с двух разгромных поражений от Баварии и Бенфики.
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