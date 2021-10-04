Похоже, время Рональда Кумана на Камп Ноу действительно исчерпано. Каталонский клуб уже даже определился с преемником.

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По информации журналиста Жерарда Морено, Жоан Лапорта уже обо всем договорился с Хави. Отмечается, что убедить бывшую легенду Барсы помог бывший зять президента "сине-гранатовых". Однако конкретной даты изменений на тренерском мостике пока нет.

Отметим, что под руководством Рональда Кумана Барселона крайне плохо начала нынешний сезон. В чемпионате каталонцы после семи сыгранных матчей лишь девятые, а в Лиге чемпионов стартовали с двух разгромных поражений от Баварии и Бенфики.

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