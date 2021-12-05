Украина

Динамо разгромило Верес с дублем Вербича – два удаления и ужасный пенальти Цыганкова в скандальных "танцах" на льду.

Ворскла в меньшинстве удержала ничью с Рухом – Ризнык с рекордом УПЛ спас полтавчан от поражения. Колос минимально победил Металлист 1925 – харьковчане проиграли в пятом матче подряд.

УПЛ перенесет весенние матчи Шахтера и Динамо ради сборной Украины. Виктор Скрипник признался, почему отказался возглавить сборную Украины.

Наши за границей

Малиновский фирменной пушкой поразил ворота Наполи. Руслан провел сильный матч и получил лучшую оценку. Аталанта эффектно одолела Наполи и включилась в борьбу за скудетто. Роман Зозуля красивым голом помог Фуэнлабраде отобрать очки у лидера Сегунды.

Европа

Бавария перестреляла Дортмунд и закрепила лидерство в Бундеслиге. Интер на выезде разгромил беспомощную Рому и потеснил Наполи со второй строчки – до Милана всего одно очко.

Реал победил Сосьедад благодаря перфомансу Винисиуса и Йовича – Мадрид потерял Бензема, но сделал заявку на чемпионство. Барселона потерпела первое поражение под руководством Хави – Бетис наказал каталонцев за катастрофическую реализацию.

Вест Хэм ярко перестрелял Челси – резервист Мойеса стал случайным героем огненного дерби. Манчестер Сити одолел Уотфорд и возглавил АПЛ, а Ливерпуль на последней минуте дожал Вулверхэмптон.