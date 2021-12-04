Поединки 22-го тура УПЛ с участием Динамо и Шахтера, которые должны состояться 19 марта, планируют перенести на другие даты, утверждает meta-ratings. Пока неизвестно, на какую дату могут подвинуть поединки Динамо – Металлист 1925 и СК Днепр-1 – Шахтер.

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Причиной переноса матчей является подготовка сборной Украины к первому полуфиналу в стыковых матчах с Шотландией, который состоится 24 марта. Отмечается, что "сине-желтые", в расположении которых немало представителей Динамо и Шахтера, планируют вылететь в Глазго 17 или 18 марта, где будут готовиться к матчу.

Добавим, что в случае победы над шотландцами Украину ожидает поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022. 23-й тур УПЛ намечен уже на 2 апреля.

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