В матче 16-го тура Серии А римляне на своем поле не нашли аргументов против миланцев. Отчет о поединке читайте на "Футболе 24".

Интер, благодаря вчерашней осечке Наполи, в случае победы над Ромой мог подняться на второе место. Однако у "волков" были свои планы на матч, что подопечные Жозе Моуринью продемонстрировали уже на первых минутах, агрессивно бросившись на ворота Хандановича.

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Гости выдержали стартовое давление римлян и... забили. Чалханоглу на 15-й минуте удачно закрутил с углового прямо в ворота – мяч пролетел мимо защитников прямо между ног голкипера.

Не прошло и десяти минут как "нерадзурри" удвоили. После продолжительного розыгрыша возле штрафной площадки Ромы Чалханоглу ворвался во владения Патрисиу и, вместо того, чтобы пробить, сбросил в центр на Джеко, который в касание прошил Руя. Эдин не радовался забитому голу, а партнеры даже спрятали его голову в своих объятиях, чтобы боснец своей мимикой не обидел бывших поклонников.

Впоследствии босинец опасно пробивал из-под защитника в противоположный угол – Патрисиу в падении кончиками пальцев остановил полет мяча и едва успел накрыть его собой.

На 36-й минуте Рома создала первый реальный шанс – Дзаньоло отбросил на Винью и уругваец пушечным ударом попал в защитника. Не забиваешь ты – забивают тебе! И вот уже Бастони с левого фланга вырезал диагональ на дальнюю штангу и Дюмфрис слета головой буквально занес сферу в сетку – 3:0.

После перерыва Интер серьезно притормозил. Он на классе держал мяч и даже иногда угрожал воротам соперника, но было видно, что подопечные Индзаги уже мыслями в Мадриде на матче Лиги чемпионов с Реалом. Такая вальяжность соперника никоим образом не помогла Роме – кроме желтых карт "волкам" было нечем похвастаться.

Победа принесла Интеру 37 очков и подняла на второе место турнирной таблицы Серии А. От лидера – Милана – "нерадзурри" отделяет лишь одно очко.

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