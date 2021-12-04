Фуэнлабрада разошлась миром с Альмерией в поединке 19-го тура Сегунды, а Роман Зозуля забил один из голов. Читайте отчет о матче и смотрите гол Романа Зозули на Футбол 24.

Чемпионат Испании 2021/22, 19-й тур, Сегунда.

Фуэлабрада – Альмерия – 1:1

Голы: Зозуля, 53 – Вильяр, 72

Альмерия на правах фаворита контролировала игру, однако в начале второго тайма Зозуля шокировал гостей – Роман головой в падении замкнул подачу Андерсона с левого фланга. Альмерия отыгралась усилиями Вильяра на 72-й минуте, однако в итоге команды расписали мировую.

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Этот результат не позволил Фуэнлабраде подняться из зоны вылета – команда Зозули осталась девятнадцатой с 19 очками в активе. Альмерия все еще первая с 42 пунктами, и имеет отрыв от второго Эйбара в 7 баллов.

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