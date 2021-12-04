Чемпионам Украины пришлось пройти непростое испытание перед матчем Лиги чемпионов с Бенфикой. Поле луцкого стадиона Авангард вызвало немало вопросов в лагере "бело-синих", пытавшихся перенести игру из-за промерзшого газона. В конце концов, судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль дала "зеленый свет" на проведение игры, несмотря на многочисленные замечания как игроков, так и тренерского штаба Динамо. После феерической победы Шахтера над Львовом киевляне не имели права на осечку. Луческу выпустил со старта Сироту, Гармаша и Вербича.

Верес – Динамо: матч был в шаге от срыва – хозяева отказались переносить игру в Киев

На первых минутах команды привыкали к непростому газону. Динамовцы больше контролировали мяч, а хозяева раз за разом срывали атаки соперника жесткими фолами. В итоге уже к 15-й минуте команда Вирта получила два предупреждения. Панасенко очень грубо сыграл против Буяльского, а Дахновский жестко останавливал Вербича. Первый более-менее опасный момент у ворот Вереса организовал Гармаш, пытавшийся забросить сферу за воротничок Когуту – немного неточно.

Динамо вышло вперед на 21-й минуте. Вербич эффектно обыгрался с Цыганковым и не оставил Когуту шансов дальним ударом под ближнюю штангу. У ровенцев ничего не получалось. Все атакующие потуги хозяев сводились к дальним передачам на Сергейчука, однако Сирота и Забарный играли надежно. На 36-й минуте Сергийчук требовал пенальти в борьбе с Миколенко – Монзуль была рядом и никаких нарушений не заметила.

Вербич мог оформить дубль, вырвавшись на свидание с Когутом, но попал в опорную ногу голкипера. Лайнсмен зафиксировала противоречивый офсайд. Очевидно, что в случае гола не обошлось бы без вмешательства видеоассистента. Верес огрызнулся перед самым свистком на перерыв. Киевляне провалились на стандарте, Немчанинов оторвался от опекунов и фактически беспрепятственно расстреливал Бущана с нескольких метров – подвело исполнительское мастерство. Мяч разминулся с дальней штангой, а Луческу облегченно выдохнул. Минимальное преимущество "бело-синих" после стартовых 45 минут.

В дебюте второй половины на поле стало по-настоящему горячо. Кучеров наступил на ногу Гармашу – Монзуль без лишних раздумий назначила пенальти. Дальше началось самое интересное. Цыганков с первой попытки несколько неубедительно переиграл Когута, однако вингеру Динамо пришлось перебивать из-за "фальстарта" у нескольких игроков. Виктор снова подошел к мячу... и вонзил по воробьям! Сразу после этого Монзуль удалила эмоционального Вукоевича.

Киев быстро пришел в себя. Вербич, получив хитрую передачу от Шапаренко, искусно развернулся и неотразимо пробил в ближний. А через несколько минут Гармаш красиво вывел на пустые ворота Цыганкова, который закатил мяч в сетку – 0:3, и на этом можно было заканчивать. Динамо спокойно контролировало игру, а у Вереса были вопиющие проблемы с переходом от обороны в атаку. Более того, в эндшпиле игры ровенцы еще и остались в меньшинстве после удаления Немчанинова за фол последней надежды против Караваева.

В итоге подопечные Луческу одержали авторитетную победу на сложном поле и догнали Шахтер. У обоих грандов – по 44 очка, однако "горняки" находятся выше по дополнительным показателям. Верес, потерпев первое домашнее поражение, остался на 8-й строчке (22 пункта).