Холанд – мощное оружие Дортмунда

У обеих команд серьезные кадровые проблемы. Бавария осталась без Киммиха и вынуждена была рисковать не совсем готовым Горецкой, чтобы не просел центр поля. Боруссия потеряла важных атакующих игроков, поэтому пришлось форсировать восстановление Беллингема и Холанда.

Эрлинг – ключевой элемент дортмундской системы. Вся игра завязана на нем, особенно против Баварии. Боруссия сделала ставку на скорые атаки, а партнеры сразу после перехватов искали вертикальными передачами норвежца.

Боруссия Д – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

Он невероятно полезен, ведь создает постоянное давление на чужую оборону даже без мяча. Центрбеки Баварии были сосредоточены на Холанде, что давало больше свободы другим "шмелям", в частности Брандту. Юлиан воспользовался дополнительной секундой, обыграл Дэвиса и открыл счет.

Холанд хорошо открывался под передачу и получал перспективные ситуации на контратаках. Несколько раз его не пустили на ударную позицию, но в конце первого тайма Эрл мог забивать. Благодаря ему реактивные выпады Борусии в две-три передачи были очень острыми. На старте второго тайма Холанд таки забил – красивым ударом под штангу.

Норвежец нацелен на удар, но сохраняет вариативность. Он готов пасовать, если видит кого-то в лучшей позиции. Эрлинг создал отличный шанс для Брандта, но тот сыграл не в темп и зажевал момент для удара. Холанд прекрасно взаимодействовал с партнерами, подыгрывал им, не перетягивал одеяло на себя.

Прессинг Баварии дает зрелище

В der Klassiker высокий прессинг Баварии был определяющим. Мюнхенцы этим элементом раскрывают игру: благодаря перехватам создают много моментов, но оставляют гектары свободного пространства позади. Юлиан Нагельсман готов на такой размен. Учитывая особенности Борусии, можно было ожидать яркого матча. Так и вышло.

Дортмунд отлично атакует на пространстве, но испытывает проблемы с выходом из обороны. Зрители получили беспроигрышный вариант. Моменты возникали при любых условиях.

Бавария запрессинговала – острота у ворот Кобеля.

Боруссия прошла прессинг – опасность на ворота Нойера.

Гости очень легко сравняли счет – Мюллер запрессинговал Хуммельса, а Левандовски поразил свободный угол. Подобных эпизодов было несколько. Бавария высоко накрывала дортмундцев, а те ошибались. Коман перед перерывом вывел "ротен" вперед, а мог сделать это на 20 минут раньше, когда Джан подарил мяч в своей штрафной.

Бавария закрепила лидерство с помощью судьи

Боруссия в начале второго тайма сравняла счет и, что немаловажно, сохранила смелость. Хозяева не сели в оборону, а продолжали встречать Баварию в центре поля, оставляя шансы на контратаки. Игра была равной: на дальние удары Сане и Комана (потянул Кобель) Дортмунд ответил рывками в штрафную.

После одного из таких Ройс справедливо претендовал на пенальти, но Феликс Цвайер проигнорировал эпизод, что вызвало негодование "желто-черных" после матча. Джан сказал, что судья обворовал Борусию, а Холанд обвинил его в заносчивости. В послематчевой студии эксперты раскритиковали решение судьи. Даже Юлиан Нагельсманн признал, что Боруссия должна была получить пенальти.

А дальше игры стало меньше, нервов стало больше. Брандт в воздухе столкнулся с соперником, получил удар в висок и неподвижно упал на газон. Все испугались, врачи привели Юлиана в чувство, но вынесли на носилках за поле. Затем снова травмировался хрустальный Эрнандес и тоже раньше времени сел в запас.

Решающий эпизод произошел за 15 минут до конца основного времени. Хуммельс при подаче с углового в борьбе сыграл рукой. Арбитр с помощью VAR назначил пенальти – Левандовски забил и принес Баварии победу.

У Марко Розе сдали нервы. Он даже после желтой продолжал орать на судью. Ассистент буквально поднял тренера и вынес от поля, но рефери уже достал красную карточку и удалил Розе. До финального свистка команды чаще нарушали правила, чем били по воротам.

В компенсированное время Боруссия попыталась спастись – могли забивать Менье и Мален. Кобель пошел на последний угловой, но Толиссо не забил в пустые. Матч так и завершился минимальной победой гостей. Бавария набрала 34 очка и закрепилась на вершине Бундеслиги. У Мюнхена – 4 очка гандикапа. Боруссия осталась второй.