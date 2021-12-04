Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский открыл счет в поединке 16-го тура Серии А против Наполи. Видео гола украинца можно посмотреть на Футбол 24.

Руслан отличился уже на 7-й минуте встречи, сделав это в эффектном стиле, а ассистировал ему откликнувшийся на дальнюю передачу Дуван Сапата, который потолкался с Марио Руем и отдал на Малиновского.

Наполи – Аталанта: Малиновский выходит в основе – онлайн-трансляция матча Серии А

Украинец ударом в касание пробил под перекладину, не оставив никаких шансов Оспине. Отметим, что это уже пятое результативное действие Малиновского в текущем сезоне – Руслан до этого забил 3 гола и отдал 1 ассист.

К слову, в случае победы Аталанта получит возможность приблизиться к Наполе, которое расположилось на третьем месте.

Интер на выезде разгромил беспомощную Рому и потеснил Наполи со второй ступеньки – до Милана всего одно очко