Барселона потерпела первое поражение под руководством Хави – Бетис наказал каталонцев за катастрофическую реализацию
Барселона принимала Бетис в рамках 16 тура Ла Лиги. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
В первой половине игры команды продемонстрировали равную борьбу, и даже гости создали больше эпизодов у ворот тер Штегена.
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Во время перерыва наставник каталонцев Хави Эрнандес мотивировал своих подопечных. На второй тайм команда вышла более агрессивной и захватила инициативу в поединке. Барса создала достаточно хороших поводов для гола, но с точностью у хозяев были проблемы. Самыми активными в атаке выглядели Усман Дембеле и 19-летний Эззалзули Абде, но почти все выстрелы мимо ворот.
Классическое футбольное правило "не забиваешь ты, забивают тебе" сработало. Одна из немногих атак Бетиса завершилась ударом Хуанми – 0:1. Несмотря на старания "блаугранас" спастись от позора, гости удержали победный счет.
Первое поражение Хави во главе Барсы оставило каталонцев на 7-й строчке Ла Лиги, Бетис – 5-й.
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