Мадридский Реал в результате последних своих побед и осечек конкурентов прописался на вершине таблицы, начав потихоньку отрываться. В 16-м туре гандикап сливочных мог стать еще большим: в случае выездной победы над Сосьедадом подопечные Карло Анчелотти отклеились бы от Севильи на 8 очков, от Бетиса – на 9, а от Атлетико и Сосьедада – на 10. Правда, у "матрасников" и нервинцев есть одна игра в запасе, но даже при таких условиях триумф на "Аноэте" стал бы веской заявкой на чемпионство.

Атлетико сенсационно уступил Мальорке в добавленное время, Севилья удержала победу над Вильярреалом.

Первый тайм оказался очень тяжёлым для мадридцев. Баски накрывали их агрессивным прессингом и предложили очень высокий темп игры – и хотя гости всё равно активнее работали с мячом, острых моментов не возникало. Реал провёл лишь несколько перспективных врывов с фланга в штрафную, после которых Родриго и Винисус пробивали без шансов взятия ворот. Не в последнюю очередь так произошло из-за ранней травмы Бензема – Карим потянул заднюю поверхность бедра, покинув поле на 17-й минуте. Вместо него выпустили Йовича.

Сосьедад в первой половине первого тайма мало работал в атаке, но ближе к перерыву подопечные Иманола Альгуасила провели несколько очень перспективных эпизодов. В частности, на 40-й минуте Янузай обыграл Карвахаля на правом краю штрафной и выкатил пас в спины защитникам под удар Исаку – выстрел Александра метров с 11-ти заблокировал Милитао. На 44-й же Сёрлотт скинул подачу с фланга на линию вратарской, Исак исполнил обратную скидку, а Куртуа по-волейбольному вынес мяч на ногу Оярсабалю. Микель пробил в ближний угол, но не попал!

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Поединок выглядел очень ровно (возможно, баски играли даже симпатичнее), а худшим на поле казался Йович. Впрочем, в начале второго тайма Лука стал одним из главных действующих лиц на поле. Уже через несколько десятков секунд после возобновления игры серб организовал острый момент, перехватив мяч, прорвавшись на линию штрафной и выкатив передачу под удар Винисиусу – Жуниор пробил с правого края в дальний угол, но Ремиро парировал!

Ещё через минуту мадридцы праздновали взятие ворот: Винисиус получил передачу на ход левым флангом, сместился в центр и отдал проникающий пас на Йовича – Лука же поставил корпус и выполнил скидку под удар бразильцу метров с 11-ти. Жуниор уверенно расстрелял ближний угол. 0:1!

Через пять минут эта парочка могла организовать ещё один гол – Винисиус принял вынос от Куртуа, обыграл защитника и запустил передачу в центр штрафной, а Йович, собрав на себе трёх оппонентов, снова исполнил скидку под удар. На этот раз Жуниор крутил в дальнюю девятку, но получилось неточно.

На 57-й минуте Реал таки дожал басков – и снова не обошлось от Вини и Йови. Бразилец отобрал мяч у Сёрлотта и запустил контратаку, в завершении которой Родриго пробил по воротам (Ремиро парировал) – серб же замкнул скидку от Каземиро после подачи с углового. 0:2!

Сосьедад и до этих голов выглядел не очень остро, а после них команда окончательно расклеилась. Подопечные Иманола Альгуасила не выглядели ужасно, но за более чем 30 минут второго тайма организовать хоть какую-то опасность в штрафной гостей не удалось. В последней трети второго тайма вспомнить можно только плотный дальний удар Исака, пролетевший над перекладиной – впрочем, Куртуа все контролировал. С другой стороны, Реал тоже не хотел лезть вперёд всеми силами, часто придерживая мяч при наличии перспективных вариантов впереди.

Как следствие, голов болельщики на "Аноэте" больше не увидели. Финальный свисток зафиксировал победу "сливочных" со счётом 2:0. Мадридский Реал набрал 39 очков, оторвавшись от конкурентов в битве за чемпионство. Сосьедад с 29 зачётными баллами в активе остался пятым.

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