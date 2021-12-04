Обескровленный лидер Серии А

А после этого тура уже не лидер – Наполи пропустил вперед Интер и Милан. Неаполитанцы подошли к матчу с грандиозными кадровыми потерями. Без наконечника атак Осимхема, дающего вариативность впереди, без капитана Инсинье, без лидера обороны Кулибали и без основных центрхавов Руиса и Замбо-Ангисса, обеспечивающих продвижение мяча.

Лучано Спаллетти попытался выйти из ситуации изменением схемы. Наполи впервые в этом сезоне Серии А вышел с тремя центрбеками. Команда не провалилась, но трудно рассчитывать в таких условиях на положительный результат. Наполи без тренера (Спаллетти был дисквалифицирован) и усиления на скамье запасных проиграл.

Малиновский с красивым голом и лучшей оценкой

Аталанта быстро открыла счет после фирменной атаки: вертикальная передача через полуфланг на Сапату, колумбиец зацепился за мяч и откатил под удар. Малиновский левой мастерски положил под перекладину! Четвертый гол Руслана в нынешнем сезоне Серии А.

Малиновский фирменной пушкой поразил ворота Наполи – видео гола украинца

Малиновский – лучший игрок матча по оценкам SofaScore (7.8). Вполне заслуженно. Руслан был самым острым в составе гостей и отыграл сегодня продуктивно. Он отлично исполнял стандарты, а стандартов у Аталанты было много. Две подачи украинца завершились опасными ударами Демираля головой – оба раза мяч полетел над перекладиной.

Малиновский давал хорошую интенсивность, прессинговал, активно вступал в единоборства. Руслан вплоть до 72-й минуты, когда Гасперини его заменил, не выключался из игры. Выложился на все 100, а после появления Иличича безболезненно сменил позицию и перешел ближе к левому флангу. Хороший матч украинца. Единственный минус – Руслан заработал 5 желтых и пропустит следующий тур.

Шикарный футбол равных команд

Наполи, безусловно, ослаблен потерями, но все равно выглядел солидно. Хозяева неплохо разыгрывали, организованно прессинговали и имели преимущество на флангах. Лосано чудом не замкнул прострел Руя на пустые ворота. Не реализовали атаку слева, зато реализовали атаку справа. Малькьюи нашел Мертенса, тот сбросил под удар Зелински, а поляк со второй попытки сравнял счет.

Аталанта играла резче, чем соперник. Меньше контролировала мяч, быстрее атаковала. Очень полезен был Сапата, который и сам остро завершал эпизоды, и ассистировал партнерам. Если бы все бергамаски имели такой удар, как у Малиновского. Пессина, Дзаппакоста и Иличич значительно хуже использовали свои шансы.

Аталанты эффектно оформила камбек

Наполи в начале второго тайма вышел вперед, когда Малькьюи вывел Мертенса и Эльмаса на вратаря – бельгиец забил. После этого гола хозяева заметно сдали и почти не атаковали (2:9 по ударам до 85 минуты). Однако отсидеться в обороне Наполи тоже не мог. Аталанта очень мощно и конкретно атаковала.

Сапате не хватило сантиметров, чтобы забить головой. Колумбийца подстраховали партнеры. Аталанта реализовала две крутые атаки правым флангом. Сначала Толой тонким пасом в разрез нашел Демираля – турок оказался на позиции центрфорварда и в стиле центрфорварда пробил под перекладину. А затем Иличич завершил эффектную комбинацию пасом на Фройлера – 2:3.

Наполи попытался вырвать ничью, но свои моменты в компенсированное время не реализовал. Неаполитанцы по итогам тура опустились с первого места на третье – 36 очков. Аталанта набрала 34 балла, закрепилась в зоне Лиги чемпионов и включилась в чемпионскую гонку. До лидера Серии А – всего 4 пункта.

Ювентус – Аталанта: конец 32-летнего проклятия, Малиновский не впечатлил, а туринцам не позавидуешь