Чемпионат Украины 2021/22, 17-й тур

Рух – Ворскла – 0:0

Нереализованный пенальти: Климчук, 38 (Рух)

Удаление: Кравчук, 61 (Ворскла)

Ворскла начала контролировать игру, однако Рух огрызался острыми контратаками и выглядело более опасно. Остро выбегал Альваренга, но его удар в ближний угол не стал проблемой для Ризныка. На 37-й минуте "желто-черные" заработали пенальти: сначала с ударом Бойчука справился голкипер, Сапуга попал в перекладину, а Сыча, который бежал на добивание, сбил Якубу. Однако 11-метровый не помог – Ризнык отразил удар Климчука в нижний угол. Добавим, что Дмитрий уже в пятый раз подряд отбил удар с 11-метровой отметки, что стало рекордом УПЛ.

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Во втором тайме Ворскла начала лучше, но Рух не забывал контратаковать. Впрочем, на 61 минуте полтавчане остались в меньшинстве – Кравчук получил вторую желтую, поэтому инициатива теперь перешла в Рух. Климчук классно пробивал с метров 10 – Ризнык классно справился с ударом. Немного точности не хватило Роману, который пробивал из-за пределов штрафной. А на 90 минуте Федорчук упустил шикарный случай – Валерий метров с 8 головой пробил мимо дальней стойки, поэтому игра завершилась без забитых голов.

Таким образом, Рух набрал 17 очков и расположилось на 11 месте, а Ворскла с 32 пунктами осталась пятой.

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