Колос на выезде обыграл Металлист 1925 в поединке 17-го тура УПЛ. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Металлист 1925 выходил на матч с одной целью – прервать серию поражений, которая в чемпионате насчитывает уже 4 поединка. Уже на 6-й минуте Зубков мог вывести харьковчан вперед, но его удар после прострела Ченбая получился слабым. Колос ответил острым моментом Ситчинавы – Ника сначала попал в защитника, а голкипер ногой парировал добивание.

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В середине первого тайма Колос захватил инициативу и вышел вперед во встрече: после удара Нуриева и рикошета Сидоренко перевел мяч в штангу. Это привело к серии рикошетов, и в итоге мяч отскочил к Диего Сантосу, который сумел поразить ворота.

Во втором тайме Металлист 1925 активнее пошел в атаку. Голодюк получил желтую карточку после перерыва, а чуть позже чуть не получил вторую – арбитр пожалел экс-игрока Карпат. Команды обменялись моментами – на удар Диего мимо стойки ответил Задерака, который с идеальной позиции отправил мяч на трибуны. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Колоса – 1:0.

Таким образом, ковалёвцы набрали 21 пункт, обогнали Металлист 1925 и поднялись на 9 место, а харьковчане с 19 очками остались десятыми и продолжили свою серию с поражений до пяти подряд.

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