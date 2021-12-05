Україна

Динамо розгромило Верес з дублем Вербіча – два вилучення і жахливий пенальті Циганкова у скандальних "танцях" на льоду.

Ворскла в меншості втримала нічию з Рухом – Різник з рекордом УПЛ врятував полтавців від поразки. Колос мінімально переміг Металіст 1925 – харків'яни програли у п'ятому матчі поспіль.

УПЛ перенесе весняні матчі Шахтаря та Динамо заради збірної України. Віктор Скрипник зізнався, чому відмовився очолити збірну України.

Наші за кордоном

Маліновський фірмовою гарматою вразив ворота Наполі. Руслан провів сильний матч і отримав найкращу оцінку. Аталанта ефектно перемогла Наполі та увімкнулася в боротьбу за скудетто. Роман Зозуля красивим голом допоміг Фуенлабраді відібрати очки в лідера Сегунди.

Європа

Баварія перестріляла Дортмунд і закріпила лідерство у Бундеслізі. Інтер на виїзді розгромив безпорадну Рому і потіснив Наполі з другої сходинки – до Мілана всього одне очко.

Реал переміг Сосьєдад завдяки перфомансу Вінісіуса та Йовіча – Мадрид втратив Бензема, але зробив заявку на чемпіонство. Барселона зазнала першої поразки під керівництвом Хаві – Бетіс покарав каталонців за катастрофічну реалізацію.

Вест Хем яскраво перестріляв Челсі – резервіст Мойєса став випадковим героєм вогняного дербі. Манчестер Сіті здолав Уотфорд і очолив АПЛ, а Ліверпуль на останній хвилині дотиснув Вулверхемптон.