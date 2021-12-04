Динамо разбило Верес в матче 17 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Верес – Динамо на Футбол 24.

Киевляне вышли вперед на 21 минуте – Цыганков подыграл Вербичу, с ходу пробившему с линии штрафной. Мяч залетел в ворота, предательски отскочив от газона перед голкипером. В начале второго тайма Динамо должно было удваивать преимущество, но Цыганков с пенальти пробил над воротами.

Динамо разгромило Верес с дублем Вербича – два удаления и ужасный пенальти Цыганкова в скандальных "танцах" на льду

Спустя 10 минут Вербич оформил дубль, получив передачу от Шапаренко в штрафной и мощно пробив с левой. Точку во встрече поставил Цыганков, закативший мяч в пустые ворота после паса Гармаша.

Таким образом, Динамо набрало 44 очка и догнало Шахтер, но уступает "горнякам" по дополнительным показателям.