"После ухода Шевченко из сборной Украины мне предлагали возглавить национальную команду. Но я на контракте в Заре. И хотя президент луганцев был готов разрешить объединить эти должности – я не считаю, что правильно совмещать. Ты или делаешь что-нибудь одно хорошо, или нет. Это не правильно, на этом вся дискуссия закончилась.

Скрипник мог возглавить сборную Украины – наставнику Зари предлагали особые условия

Я стараюсь профессионально отрабатывать контракт. Заря – это то место, где я чувствую себя уверенно и хорошо. Горд, что тренирую сейчас эту команду. То место, которое мы сейчас занимаем, трудно защищать из года в год. Однако мы все равно стараемся.

Та команда, которая у меня сейчас – лучшая в моей тренерской карьере. Недаром их называют "мужиками". Когда у них что-то не выходит, у них просыпается заряд. Меня это мотивирует еще более отдаваться работе. Я хочу каждый день приходить на тренировку, чтобы увидеть игроков и снова с ними работать.

Будет ли у меня еще возможность поработать со сборной Украины? Все может быть – это футбол, и загадывать заранее нет смысла. Нет ничего невозможного", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Напомним, 52-летний специалист возглавил Зорю в июле 2019-го. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2022 года.

Шляхи Реброва та УАФ розходяться: 5 клубів і одна збірна, де може опинитися український тренер