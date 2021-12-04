Спокойствие стартовых минут нарушили Зиеш и Боуэн. Марокканец на 7-й минуте неудачно пытался замкнуть фланговый прострел Джеймса, а вингер "молотков" несколько десятков секунд спустя прорвался левым краем и не попал в девятку метров с 20-ти.

Вест Хэм – Челси – 3:2 – видео голов и обзор матча

Попытки не рисковать от обеих команд прервались на 29-й минуте. Это Маунт классно подал угловой, а Тиагу Силва головой с отскоком от газона мастерски пробил под стойку ворот Фабиански – 0:1! Команда Мойеса могла отыграться уже через несколько минут, но главный герой голевой атаки Челси вынес мяч с линии после удара Цоуфала.

Однако под занавес тайма "синие" привезли себе проблемы. Жоржиньо подставил Менди, отдав пас назад, и сенегальский голкипер после потери мяча под давлением Боуэна вынужден был фолить. Пенальти взялся бить Мануэль Лансини и уверенно развел Менди со сферой по разным углам.

Но в раздевалку лидером ушел Челси. На 45-й минуте подопечные Тухеля разыграли образцовую контратаку: Лофтус-Чик хорошим пасом нашел слева Зиеша, а тот элегантно перевел на угол штрафной площадки, где Мейсон Маунт в одно касание пробил Фабиански.

Однако "молотки" снова нашли в себе силы отыграться. На 57-й банальная атака Юнайтед завершилась взятием ворот: Антонио не смог зацепиться за мяч, тот отскочил к Цоуфалу, который отбросил Боуэну – Джаррод принял решение бить и застал Менди врасплох – 2:2!

Дальше на поле начались настоящие качели. Забивать могли и "молотки", и "синие". Не сбавлял обороты Боуэн, пытался реабилитироваться Жоржиньо, но не им суждено было стать героем встречи.

На 88-й минуте Артур Масуаку от безысходности решил подавать с левого фланга, но мяч задел Лофтуса-Чика и улетел в ближнюю девятку, дезориентировав Менди – 3:2. По иронии судьбы, защитник ВХЮ мог и не сыграть. Он оказался в запасе, но вышел в первом тайме из-за травмы Джонсона.

Благодаря этой победе Вест Хэм закрепился на 4-й строчке АПЛ, набрав 27 очков. Челси же рискует потерять лидерство в чемпионате после матчей Ливерпуля и Манчестер Сити.

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