Украина

Сборная Украины получила соперников на Евро U-17 – группа с хозяевами и друзьями России. Сборная Украины выступит на серьезном турнире перед Олимпиадой – европейский гранд среди соперников Ротаня.

Шахтер вышел в финал Кубка Украины, разгромив Черноморец – Судаков оформил дубль, отдал ассист и забил в стиле Месси. Минай – Динамо: объявлено официальное решение по скандальному матчу, который прервали на 2-й минуте.

Динамо интересуется экс-игроком Порту с роскошной статистикой – его можно забрать бесплатно, но есть конкуренты. Полесье может вернуть Цитаишвили в Украину. Рух возглавил мировой рейтинг по важному показателю.

Наши в Англии

Александр Зинченко вышел в основе впервые за два месяца, а Арсенал вернулся на вершину АПЛ. Манчестер Сити уничтожил Астон Виллу магическим хет-триком Фодена и догнал Ливерпуль. Егор Ярмолюк и Роберто Де Дзерби выдали один из худших матчей сезона АПЛ – украинец первым ушел с поля после серии ошибок.

Мир

Байер разбил Фортуну и вышел в финал Кубка Германии, приблизив "золотой дубль". ПСЖ впервые за три года вышел в финал Кубка Франции, а Мбаппе исправился за нереализованный пенальти. "Лунину никто ничего не подарил": испанский тренер признался, что его больше всего поразило в украинском голкипере Реала.