Рух активно использует кадры из своей академии, которая становится известной на весь мир.

Львовский клуб оказался на вершине рейтинга доверия молодежи, который составила Футбольная обсерватория (CIES).

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Были оценены команды из 61 чемпионата. Главный критерий – сколько процентов времени за календарный год получили футболисты молодежных категорий. В составе Руха 52.4% игровых минут доверяют исполнителям, которым не исполнилось 21 года. Тройку лидеров дополнили словацкая Жилина и австрийский Зальцбург.

В топ-100 рейтинга вошли еще два украинских клуба – Ворскла на 36-м месте (22,3%) и Динамо на 100-м (15,4%). Среди отечественных команд меньше всего молодежи доверяет Верес, у которого игроки U-21 получают жалкие 0,6% времени.

Топ-10 рейтинга:

Статистика клубов УПЛ:

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