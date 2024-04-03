Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Лутон, стартовал 3 апреля в 21:30 по киевскому времени. Поединок на "Эмирейтс" имел важное значение для северных лондонцев, ведь в случае победы они бы вышли на первое место (по крайней мере, в сутки). И наоборот – потеря очков позволила бы Манчестер Сити потеснить "канониров" на третью строчку.

Соперник выглядел вполне проходным. Безвыигрышная серия Лутона продолжалась 10 матчей во всех турнирах при 7 поражениях, в результате чего команда опустилась в зону вылета. Впрочем, на этом отрезке новичок АПЛ имел 4:4 с Ньюкаслом, а Тоттенхэм с Астон Виллой победили его только благодаря голам на последних минутах. Арсенал должен был настраиваться на тяжелый бой.

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На такой важный матч Микель Артета выпустил Зинченко. Это было первое появление украинца в основе "пушкарей" после травмы и восстановления – последний раз такую честь Александру оказали аж два месяца назад. Выходы на замену показывали, что Саша трудно набирает форму, но с Лутоном игра улучшилась существенно.

Арсенал тотально доминировал в первом тайме, вообще ничего не позволив сопернику. 63% владения лондонцы конвертировали в 11 ударов по воротам (против 2-х у Лутона). С обострением все было не столь весело – хозяева наиграли на 0,8 ожидаемых голов. Тем не менее, по моментам "канониры" имели 4:0 в свою пользу".

Тем не менее, первая реально опасная контратака с завершением привела к взятию ворот гостей. Смит-Роу накрыл Мпензу в центре и сбросил мяч Эдегору, а тот прошел вперед и отдал проникающий пас Хаверцу. Сам Мартин побежал на левый край штрафной, куда и выкатил передачу Кай – далее произошел удар в дальний угол. 1:0!

На 34-й минуте подопечные Микеля Артеты могли удвоить преимущество. Парти вместо дальнего удара выполнил хитрую передачу на линию полукруга, где открылся Эдегор. Мартин моментально выдал разрезной пас Смиту-Роу, а Эмиль пробил в голкипера с рикошетом – добивание же от Нельсона и Эдегора накрыли.

На 41-й же минуте всех удивил Уайт, который открылся на позиции десятки и выполнил разворот почти в стиле Зидана. Далее последовал пас на Нельсона, а тот запустил на край штрафной Хаверца. Выстрел Кая парировал Камински, однако уже на 44-й ему пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз.

Героями стали Смит-Роу и Нельсон. Первый принял пас на ход от Троссара и прорвался по левому флангу к границе поля, после чего выполнил прострел во вратарскую площадку. Нельсон замыкал, а мяч от ноги Хасиоки залетел в ворота – автогол, 2:0.

Кстати, Нельсон вышел в старте Арсенала в АПЛ впервые с июля 2020 года, пропустив 3 года и 263 дня. Больше времени без основы в истории клуба имели только Матье Фламини (5 лет 126 дней) и Сол Кэмпбел (3 года и 296 дней). На перерыв команды отправились при комфортном преимуществе северных лондонцев.

Второй же тайм оказался полным разочарованием. Моментов не возникало почти до финального свистка. Да что там моментов – первый удар по воротам болельщики увидели аж на 80-й минуте, когда Томиясу пробил из-за пределов штрафной мимо правой стойки. На 88-й же с дистанции приложился Нкетиа, который целился в левый нижний. Камински парировал.

Лутон ничем интересным не ответил, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Арсенала со счетом 2:0. Северные лондонцы набрали 65 очков, хотя бы на сутки возглавив турнирную таблицу АПЛ. Ливерпуль и Манчестер Сити отстают на 1 зачетный балл – но мерсисайдцы свой матч еще не сыграли.

Несколько слов о Зинченко. Украинец провел очень симпатичный матч, работая в привычной роли инвертированного вингера. Из 66 передач 55 оказались точными (83%), что по меркам Александра даже низко – однажды он вообще серьезно обрезал команду. Тем не менее, позитив преобладал, а фирменные вертикальные передачи низом сквозь линии никуда не делись.

Эффективность в обороне тоже была высокой. Зинченко выиграл все 4 единоборства (1 в воздухе), ни разу не дал переиграть себя на дриблинге (при двух попытках), выполнил 5 выносов и 2 перехвата. Молодец!

В следующем матче АПЛ Арсенал 6 апреля сыграет на выезде против Брайтона. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Арсенал победит Брайтон. Коэффициент на победу команды Александра Зинченко – 1,65. На триумф подопечных Роберто Де Дзерби дают аж 4,86. Ничью оценили в 4,41. В матчах этих команд проводят немало голов, поэтому можно рассчитывать, что Арсенал и Брайтон на двоих забьют больше 3 голов (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,87).

Ярмолюк и Де Дзерби выдали один из худших матчей сезона АПЛ – украинец первым ушел с поля после серии ошибок