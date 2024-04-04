Манчестер Сити на выходных получил порцию критики за пресный матч с Арсеналом. У Гвардиолы тяжелый календарь – сразу же поединок с крепкой Астон Виллой, которая претендует на Лигу чемпионов. Пеп внес коррективы в состав, выпустив на фланги быстрых Грилиша и Доку. А Холанд в плохой форме остался на скамейке запасных.

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Сити открыл счет, когда Доку классно открылся и зряче прострелил в штрафную площадь на ногу Родри. Вилла смело начала поединок, приняла размен моментами и перспективно выбегала в контратаки. Одна из таких завершилась голом Дурана, который из сложной позиции ювелирно пробил в дальний угол.

Ближе к перерыву Манчестер Сити усиливал давление, а гости все реже отвечали. Доку разрывал оппонентов на дриблинге, Грилиш также прорывался через щели в обороне. Два супершанса имел Альварес – Виллу спас голкипер. Но даже он был бессилен, когда "стенка" развалилась, а Фоден забил со штрафного.

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Во втором тайме Сити вышел добивать команду Эмери. Правда, перед тем Ортега должен был потянуть сложные удары Луиса и Лангле. Это были последние потуги Виллы, прежде чем Фоден вышел на авансцену и уничтожил соперника своим хет-триком.

Родри умным пасом нашел Фила на линии штрафной, а тот сразу пробил под стойку. Третий гол Фодена стал еще красивее. Воспитанник Сити упал перед чужой штрафной площадкой, но мгновенно поднялся и выгрыз мяч. Дальше дело техники – мощный удар под перекладину.

PHIL FODEN IS THE BEST PLAYER IN THE WORLD. SPREAD THE WORD pic.twitter.com/OjCgKm9Tmw — ?? (@ErlingRoIe) April 3, 2024

Манчестер Сити победил, набрал 67 очков и догнал Ливерпуль, который завтра сыграет против Шеффилда. На вершине АПЛ сейчас Арсенал, который имеет на один балл больше. Астон Вилла осталась четвертой.

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