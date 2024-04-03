Полесье заинтересовано в услугах 23-летнего вингера сборной Грузии, утверждает Sport.ua. Житомирский клуб рассматривал Цитаишвили как замену травмированному Бени Макуана, а летом может вернуться к кандидатуре Гио.

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Вингер с 2011 года находится в структуре киевского Динамо, но никогда не имел стабильного места в первой команде (всего 24 матча, ни одного гола). Уже несколько лет Цитаишвили бродит по арендам. Сейчас он выступает за Динамо Батуми, но грузинский клуб не имеет возможности полноценно выкупить игрока. Действующий контракт с киевским Динамо рассчитан до лета 2025-го, поэтому "бело-синим" нужно принимать решение – продолжать соглашение и давать шанс или продавать окончательно. Полесье готово побороться за Гио, которого Transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро.

Напомним, Цитаишвили был звездой сборной Украины U-20, которая под руководством Александра Петракова выиграла ЧМ-2019. Впрочем, на взрослом уровне вингер сменил выбор в пользу Грузии и недавно помог ей впервые в истории выйти на чемпионат Европы.

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