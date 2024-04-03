"Чтобы дать вам представление о том, какой Лунин – он жил в крохотной квартире, возможно, 45 квадратных метров. И когда началась пандемия, каждый день он выносил всю мебель из гостиной и начинал тренироваться. Он никогда не вел себя как игрок Реала.

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Он купил себе тренировочный жилет, утяжелители, огромную емкость для льда. Он был на 100% готов, все время. Работать, работать, работать, работать. Он был таким методичным, таким решительным, абсолютно преданным делу, жертвенным, сосредоточенным. Когда он пришел в Овьедо, то попросил у нас лишь одно – иметь возможность тренироваться каждый день без сбоев.

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Это был большой шаг для него – начать получать игровое время. Когда он пришел, он все еще мало говорил, он был застенчивым, но он был замечательным в раздевалке. Я пытался помочь, разговаривая с ним на английском. И он тоже помог нам: в том году он сделал несколько действительно невероятных сейвов.

Но больше всего меня поразило его хладнокровие, способность сохранять спокойствие. Однажды он пропустил глупый гол – там получилась путаница с защитником, но Лунин не придал этому значения. Или он просто показывал всем, что это не имеет никакого значения, возможно, внутри он не такой спокойный. Лунин хорошо выдерживает давление.

Ему никто ничего не подарил. Нелегко играть, когда перед тобой лучший голкипер в мире. В Реале вообще нелегко быть и играть. Конечно, Куртуа получил травму, но потом они подписали Кепу, и Андрею пришлось ждать.

Люди говорят: "Запасной вратарь – это легко", но ты там лишь потому, что они видят, какой ты хороший. Они должны хотеть сохранить тебя. Мы говорим о Реале, а не о любой команде. Если ты не получаешь игрового времени – это тяжело. Но Лунин был сильным, и решение вернуться и остаться было правильным. Ему хватило нескольких минут, которые он получил, чтобы продемонстрировать, на что он способен", – сказал Сегура в интервью ESPN.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 11 поединках он отстоял "на ноль").

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