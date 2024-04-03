Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы U-17, который состоится этим летом на Кипре. Своих соперников узнала и Украина.

Сборная Украины попала в группу А к Кипру (хозяева), Сербии и Чехии. Благодаря мощному выступлению в элит-раунде отбора команда Юрия Мороза оказалась в первой корзине, что позволило избежать многих грозных соперников.

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Результаты жеребьевки Евро-2024 U-17:

Группа A: Кипр (хозяева), Украина, Сербия, Чехия.

Группа B: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс.

Группа C: Италия, Швеция, Словакия, Польша.

Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия.

Турнир продлится с 20 мая по 5 июня этого года года на шести кипрских стадионах. Из каждой группы выходят по две команды (группа А в четвертьфинале сойдется с группой В). Эта возрастная категория точно будет иметь нового чемпиона, поскольку прошлогодние победители, немцы, оконфузились в отборе. Украина переживет насыщенное лето с четырьмя сборными на крупных турнирах – Евро для национальной, U-19 и U-17, а также дебютное выступление на Олимпиаде.

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