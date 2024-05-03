Торино расписал ничью против Болоньи (0:0) в рамках 35-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".

Разговоры о будущем Тьягу Мотты точно не пошли на пользу. Болонья за последний месяц одержала лишь одну победу, трижды сыграв вничью. Вместо борьбы за медали снова нужно думать, как бы не потерять путевку в Лигу чемпионов.

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У Торино ситуация еще хуже, но сегодня "гранатовые" по крайней мере продемонстрировали стремление изменить положение. Первый тайм прошел по сценарию хозяев. Торино в этом сезоне не пропускал до перерыва в 30 из 35 матчей.

Болонье повезло выстоять (Сапата пробил в перекладину), а во втором тайме игра стала более равной, но менее опасной. Матч так и завершился без голов. Это девятая "сухая" ничья для Торино в сезоне. Команда Ивана Юрича почти потеряла шансы пробиться в еврокубки. Болонья пока остается на четвертом месте, но рискует вплотную подпустить Рому и Аталанту.