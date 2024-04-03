Минай и Динамо наконец-то дождались вердикта в истории, которая тянется еще с прошлого года.

Матч 16 тура УПЛ Минай – Динамо будет доигран в среду, 17 апреля, информирует официальный сайт киевлян. Инсайды журналистов подтвердились – игру перенесли на стадион Динамо им. В. Лобановского, стартовый свисток в 15:30.

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Эта встреча начиналась еще 3 декабря прошлого года, но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть только одну минуту и 8 секунд. Пауза затянулась на несколько часов, поэтому было решено отложить проведение матча на более поздний срок. Главной проблемой стало то, что на стадионе Минай отсутствует искусственное освещение.

Соперники решают совершенно разные турнирные задачи. Динамо идет в таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 41 очко, а Минай с 14 пунктами последний.

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