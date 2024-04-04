Кубок Франции, 1/2 финала

ПСЖ – Ренн – 1:0

Гол: Мбаппе, 40

На 37-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти (вратарь)

ПСЖ начал 2024-й год с 17 матчей без поражений, это – беспрецедентное событие в истории клуба. В кубковой игре с Ренном команда Луиса Энрике сумела продлить эту серию и завоевать путёвку в финал турнира.

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Ключевое событие матча случилось в конце первого тайма. Килиан Мбаппе нанёс удар из пределов штрафной Марселя – и мяч, зацепив Омари и кардинально изменив траекторию полёта, залетел в сетку. Так Мбаппе всё же стал автором гола – за три минуты до этого эпизода он не сумел переиграть 39-летнего Стива Манданда с пенальти, который сам же и заработал.

ПСЖ вышел в финал впервые с 2021 года, в решающей встрече за трофей столичной команде будет противостоять Лион. Финал Кубка Франции состоится в субботу, 25 мая.