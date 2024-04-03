Команды подходили к полуфинальной встрече в неплохом настроении. Шахтер на выходных разгромил Оболонь, а Черноморец уничтожил Оболонь – правда, в этих победах было много неприятных нюансов. “Горняки” выдали крайне низкую статистику точных передач вперед и 15 раз теряли мяч перед штрафной, а “моряки” выиграли впервые с начала года. Словом, до почивания на лаврах было далеко.

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Как и прогнозировали, Роман Григорчук выставил максимально основной состав. От Марино Пушича ожидали хотя бы на небольшую ротацию по сравнению с матчем поти Оболони – впрочем, здесь тоже вышла основа. Единственным отличием стало появление в старте Эгиналду вместо Шведа.

В первые 15 минут Шахтер прямо таки шокировал Черноморец. Моменты сыпались один за другим. Уже на 5-й минуте дончане могли открывать счет. Судаков вырезал фантастический пас на ход Кевину левым флангом, тот перевел на правый полуфланг, а Эгилду пробил метров с 23-х – рядом с левой штангой!

Пас Джорджа на початку першої крутої контри помаранчевих pic.twitter.com/vx21nxET1c — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 3, 2024

Еще через полторы минуты Конопля прострелил в центр штрафной площади. Передачу в последний момент перехватили, но выбить ее не смогли. Сикан выстрелил с отскока – над перекладиной! На 8-й же минуте Конопля открылся на позиции "десятки" в штрафной, сбросив пас Эгиналду под удар Бондаренко с линии штрафной. Варакута спокойно взял выстрел Артема.

В конце концов, на 12-й минуте "горняки" открыли счет. Комбинация с участием Бондаренко, Эгиналду и Судакова завершилась эффектным прорывом Георгия под давлением. Все завершилось прострелом вдоль линии вратарской – Салюк не перехватил, а Сикан замкнул. 1:0!

Асист Джорджа на Деніела pic.twitter.com/jRoA6nktEs — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 3, 2024

Казалось, что у подопечных Марино Пушча все супер, все под контролем. Впрочем, победный счет держался только до 18-й минуте. Бадибанга, Путря и Бойко обыгрались на правом фланге, после чего последний выполнил черпачок в штрафную на Ермакова – Виталий не смог нормально попасть по мячу, однако получилась скидка на левый край. Там без опеки остался Штогрин, который легко переиграл Ризныка. 1:1!

Голь-голь-голь у ворота помаранчевих pic.twitter.com/tQdIBiWezL — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 3, 2024

Шахтер еще до этого гола перестал обострять, а в следующие 20 минут на поле шла равная борьба. Особенно в глаза бросалась дуэль Эгиналду и Брагару на фланге. На 30-х минутах даже показалось, что Черноморец начинает преобладать дончан в игре без мяча, однако моментов это не приносило.

Впрочем, под конец первого тайма "горняки" снова начали обострять. В частности, на 37-й минуте Конопля выполнил смещение в центр и отпасовал в штрафную, а Кевин дважды подбил мяч в центре штрафной и пробил через себя (в руки Варакуте). На 39-й же Судаков вошел на левый край и попытался прострелить – Бадибанга накрыл, но отскок вернулся к Георгию. Тот с места качнул Зиги и бахнул в ближний – Варакута парировал.

Момент містера Джорджа pic.twitter.com/35mLGHPIKz — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 3, 2024

Дальнейший розыгрыш углового завершился подачей Крыськива, которую Бондаренко подрезал в дальний угол. Стойка спасла одесситов! Впрочем, на 43-й минуте дончане таки добились своего – Эгиналду вошел в штрафную и качнул Салюка. Владимир выбросил ногу вперед, а бразилец упал. Пенальти!

Страшний фол проти футболіста помаранчевих pic.twitter.com/ujE8gJp7wy — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 3, 2024

На видеоповторах очень трудно понять, был ли там контакт. Возможно, на пресс-конференции будет скандал, однако это уже не имеет значения. 11-метровый не отменили, а Судаков легко переиграл Варакуту. 2:1 Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Очень хотелось увидеть, как Черноморец просыпается во втором тайме и навязывает тяжелый бой. Хотелось кубковой магии и двустороннего футбола. К сожалению, этого не случилось – "моряки" во втором тайме имели всего один момент. Ермаков на 65-й минуте шикарно развернулся и влетел в зону Конопли, пробив с края штрафной. Резник парировал.

А так доминирование Шахтера было безоговорочным. И это при том, что "горняки" визуально играли не на максимуме усилий. Возможно, на это повлиял ранний гол – всего через шесть минут после перерыва Судаков выполнил фантастический проход. Георгий стартовал из собственной трети на левом фланге, принял мяч в районе технической зоны, сместился по диагонали до штрафной площадки и выстрелил с правого края. 3:1!

Еще через две минуты Жора мог и ассист выполнить, вырезав шикарную подачу на дальнюю штангу. Эгиналду же при замыкании натурально упал на мяч. На 56-й же минуте Кевин попытался повторить рывок Судакова, но пробил с левого края – мимо ближней стойки!

Хороше переведення Джорджа на дальню стійку pic.twitter.com/4z9Chb1lPq — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 3, 2024

Чуть позже Марино Пушич провел серию замен. Кевина, Эгиналду и Сикана заменили Зубков, Степаненко и Траоре. Этот ход мог вылиться в гол на 77-й минуте, когда Зубков включил дриблинг на правой части штрафной и бахнул под ближнюю, однако Варакута выручил Черноморец. Впрочем, еще через две минуты ему пришлось вынимать из сетки четвертый мяч.

Момент пана з 11 номером на спині pic.twitter.com/uaAGtPnjay — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) April 3, 2024

Одесситы провалили угловой в атаке и не смогли выиграть подбор. Бондаренко поставил корпус в центре и сбросил мяч на Траоре, а Лассина увидел открывание Судакова на правом полуфланге. Туда пошла передача – а дальше Георгий расшатал Гучека и пробил в дальний угол из пределов штрафной. 4:1!

Это был последний гол. Шахтер уверенно довел матч до разгромной победы, став финалистом Кубка Украины 2023/24. Теперь "горняки" ждут результат матча Полесье – Ворскла, который проведут завтра.

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