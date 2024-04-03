Егор Ярмолюк после солидного выступления против Манчестер Юнайтед сохранил место в старте, празднуя небольшой юбилей (20 матчей в АПЛ). Брентфорд хотел прервать свою неприятную серию – ни одной победы и всего 2 очка в последних 7 турах. "Пчелы" принимали нестабильный Брайтон под руководством Роберто Де Дзерби.

За нового Ярмолу в АПЛ ждут 100 миллионов, Мудрик играет лучший матч, но провоцирует скандал – украинец с рекордом

Первый тайм можно было принимать вместо снотворного. Брайтон больше владел мячом, но Ярмолюк и компания легко справлялись. Единственный реальный момент на 32-й минуте создал Тоуни. Форвард сборной Англии вывалился на свидание с Вербрюггеном, однако нерабочей левой хило покатил в руки киперу Брайтона.

На последних секундах VAR изрядно напугал Брентфорд. Полевого арбитра Энди Мэдли позвали пересмотреть на повторе борьбу Данка и Висса на подаче углового. Ребята действительно очень хотели разорвать футболки друг другу, но это желание было обоюдным – пенальти в ворота хозяев не будет.

Никакого прорыва зрелищности не случилось и после отдыха. К сожалению, Ярмолюк также растворился в этой "серости". 20-летний украинец провел посредственный первый тайм, а в дебюте второго допустил несколько индивидуальных ошибок. На 64-й минуте Егор стал "жертвой" первой замены Томаса Франка.

Если кто-то выключил трансляцию на этом моменте, то не потерял абсолютно ничего. Бетонные нули на табло остались до финального свистка одного из худших матчей сезона АПЛ. Брентфорд продолжил безвыигрышную серию, но хотя бы увеличил отрыв от зоны вылета до 6 очков. Брайтон сидит на девятой строчке и с таким воодушевлением вряд ли вмешается в борьбу за еврокубки.